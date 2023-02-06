Берлин, 21 сентября, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Согласно прогнозу Института новых социальных вызовов INSA, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем ждет фиаско, пишет 21 сентября Epoch Times.

По сравнению с Союзом ХДС/ХСС (правящей коалиции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза) социал-демократы потеряют голоса избирателей и заручатся поддержкой всего около 19% — 22% избирателей.

Союз ХДС/ХСС по всем прогнозам одерживает победу, он получит около 33% — 36% голосов. Соответственно, канцлер Германии Ангела Меркель останется на своем посту на четвертый срок

«Хороший» прогноз INSA делает для правой партии «Альтернатива для Германии», которая может стать третьей силой в бундестаге. Партия заручится от 11% до 14% голосов.

«Левые» и Свободная демократическая партия получат от 9% до 12% голосов.

Самой слабой партией в немецком парламенте, скорее всего, окажется «Зеленая», которые, согласно прогнозу, она заручится поддержкой 6% — 9% избирателей.

Напомним, выборы в бундестаг пройдут 24 сентября.