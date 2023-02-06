Багдад, , 12:30 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Ирака Фуада Хусейна посетить Москву с визитом. Об этом глава российской дипломатии 6 февраля сообщил на пресс-конференции в Багдаде.

Рабочий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ирак. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

«Я ещё раз хочу поблагодарить моего коллегу и друга и выразить надежду на то, что следующий раз мы будем встречаться в Российской Федерации», — сказал глава МИД РФ.

Лавров находится в Ираке с рабочим визитом с 5 февраля.

Стоит отметить, ранее в российском МИД отметили, что Багдад занимает «взвешенную и сбалансированную позицию» по отношению проводимой Россией спецоперации по денацификации Украины.

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