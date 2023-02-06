Лавров призвал обезопасить от влияния западных санкций российские инвестиции в Ираке

Багдад, , 12:18 — REGNUM Российские инвестиции в Ираке необходимо обезопасить от влияния введённых западными странами санкций. Об этом 6 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Багдаде по итогам переговоров с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Максим Блинов/РИА Новости

Как указал глава МИД РФ, на данный момент российская сторона инвестировала в иракскую экономику свыше €13 млрд.

«Конечно, в современных условиях, в условиях незаконных ограничений, которые навязывают американцы и их сателлиты, принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада», — сказал он.

Также Лавров отметил, что на сегодняшний день такую политику проводят многие страны в регионе, которые переводят оплату сделок, включая нефтяные поставки, с американского доллара на валюты других стран, дорожащих «своим добрым именем» в экономических обменах на международном уровне.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что землетрясение, произошедшее в Турции, ощущалось в Багдаде.