Тегеран, 6 февраля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Россия направит в Иран гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения, которое произошло 28 января в районе города Хой, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на российское посольство в Тегеране.

Иван Шилов ИА REGNUM После землетрясения

По данным источника, груз с российской помощью отправят в Иран во вторник, 7 февраля.

Мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло в городе Хой вечером 28 января. В результате землетрясения пострадала почти тысяча человек, более 16 тысяч домов оказались повреждены.