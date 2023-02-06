Москва, 6 февраля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Москву. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Согласование в процессе завершения. Но то, что это будет на этой неделе, — могу подтвердить. В Москву. График пока не до конца сформирован, но всё свидетельствует в пользу того, что приезд состоится…» — сказал Рябков в беседе с журналистами.

Также замглавы МИД России добавил, что ключевым вопросом предстоящих переговоров является урегулирование ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что четыре блока ЗАЭС находятся в режиме холодной остановки, два — в режиме горячей остановки для подачи пара и тепла на станцию и в Энергодар.