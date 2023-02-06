Москва, 6 февраля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Путин подписал закон о программах адаптации заключённых. В России вводится институт пробации для осуждённых. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Евгений Епанчинцев/ТАСС Надзиратель и осужденные колонии строгого режима

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«Целями пробации являются коррекция социального поведения, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, в отношении которых применяется пробация, предупреждение совершения ими новых преступлений», ― говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Всего предполагается три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осуждённых от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключённого к освобождению. Третий ― для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.

Закон также вводит возможность создания специальных центров пробации для тех, кому понадобится постпенитенциарная помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о пробации в России Госдума приняла в итоговом, третьем чтении 25 января. Совет Федерации одобрил документ 1 февраля.