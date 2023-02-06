* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 6 февраля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Иноагент Вероника Белоцерковская (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заочно приговорена к девяти годам колонии общего режима за распространение фейков о действиях российских военных, сообщили 6 февраля в Басманном суде Москвы.

Валерий Левитин/РИА Новости Вероника Белоцерковская (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Суд признал её виновной по двум эпизодам публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Заседание суда состоялось 6 февраля. Помимо срока, суд постановил запретить блогеру Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) администрировать в течение пяти лет интернет-сайты.

Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции Белоцерковской (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) или с момента её задержания. Блогер находится сейчас за пределами России.

Напомним, Белоцерковская (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в марте прошлого года в соцсети опубликовала на своей странице ряд сообщений, обвиняя в них российских военных в уничтожении украинских городов и мирных жителей.