Лондон, 6 февраля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Цены на энергоресурсы в Великобритании, как ожидается, вырастут зимой 2023–2024 годов из-за нехватки газохранилищ, пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Профессор экономики из Оксфордского университета Дитер Хелм считает, что Великобритания не в состоянии быстро увеличить емкости газохранилищ. Эксперт отмечает, что неотъемлемая часть энергетической безопасности страны — это необходимые объемы газохранилищ.

«Мало времени, чтобы подготовиться к следующей зиме», — считает Даррен Джонс, председатель комитета палаты общин парламента Великобритании по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии.

Ранее британская компания Centrica заявила, что не сможет увеличить мощности газохранилищ к следующей зиме.