Варшава, , 11:59 — REGNUM Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью изданию Sieci в понедельник, 6 февраля, рассказал о планах развития структуры Вооруженных сил Польши.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак © Adam Warżawa/globallookpress.com

«Наша цель — армия не менее трех сотен тысяч человек, в том числе 50 тысяч солдат Войск территориальной обороны, одна тысяча танков K2 и 366 Abrams, а также шесть дивизий, из которых четыре уже есть», — рассказал вице-премьер.

Напомним, что на данный момент численность польской армии составляет менее 200 тысяч человек.

«18-я механизированная дивизия имени генерала Тадеуша Бука будет защищать «брестские ворота», это ее главная задача», — добавил Блащак.

Ранее сообщалось, что в Польше начались переобучения солдат Вооруженных сил Украины управлению немецкими танками Leopard 2.

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