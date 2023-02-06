Неизвестные избили 39-летнего мужчину после ссоры с женой в ночном клубе в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM 39-летний мужчина, который поссорился со своей женой в ночном клубе в Санкт-Петербурге, был жестко избит неизвестными. Об этом 6 февраля рассказал источник в правоохранительных органах.

Адриан Янс ван Остаде. «Драка» Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам источника, которые приводит издание 78.ru, 5 февраля семейная пара пришла в ночной клуб, где отдыхала и выпивала. В ходе этого между супругами произошёл конфликт, который они продолжали на улице.

Также он уточнил, что примерно в 02:00 около дома № 3/1 на Звёздной улице к ним подошли четверо неизвестных, один из которых ударил 39-летнего мужчину по голове, после чего компания скрылась с места происшествия.

Кроме того, источник добавил, что после этого пострадавший был направлен в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами. По этому факту было возбуждено уголовное дело, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля суд в Ростове-на-Дону арестовал мужчину, которого заподозрили в стрельбе около одного из торговых центров.