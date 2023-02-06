Саратов, 6 февраля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Десятки мёртвых собак и несколько кошек нашли зоозащитники в мусорном накопителе возле частного приюта «Рич» в посёлке Юрьевка (Саратовская область), сообщает «Регион 64».

Елена Афонина/ТАСС Собаки в вольере

Уточняется, что обнаружено 11 мёртвых кошек и 79 собак. Также в мусорном накопителе найдены пакеты с кормом и лекарствами, вероятно, оставленными для животных теми, кто сдал их в приют.

Отмечается также, что мёртвые животные найдены и в клетках. Зоозащитники обратились по этому поводу в полицию.

Зоозащитники обнаружили трупы животных при посещении приюта 5 февраля. Сейчас правоохранители проводят проверку. Местные зоозащитники создали петицию «Стоп приют Рич».