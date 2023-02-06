Москва, , 11:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей с 80-летием Курганской области. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин © Михаил Климентьев/РИА Новости

«Курганская область уверенно развивается, наращивает свой индустриальный, аграрный, инновационный потенциал», — отметил президент.

По словам главы российского государства, жители региона любят и умеют работать, вносят значимый вклад в решение ключевых общенациональных задач. Владимир Путин подчеркнул, что, когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, жители достойно продолжают патриотические традиции отцов и дедов — героически защищают Родину, выпускают продукцию военного назначения, поддерживают семьи участников СВО.

«Вы по праву гордитесь историей родного края, именами земляков, прославивших его трудовыми свершениями, ратными подвигами, научными открытиями», — говорится в телеграмме.

Уточняется, что благодаря самоотверженности и бескорыстию, стремлению принести пользу Отечеству освоены огромные территории Зауралья и богатые месторождения полезных ископаемых, введены в строй крупные промышленные предприятия, а также объекты социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры.

В конце телеграммы президент пожелал жителям Курганской области успехов на благо региона и всей России.