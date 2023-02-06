Херсон, 6 февраля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Склад с боеприпасами вооружённых формирований Украины, который находился в селе Понятовка на захваченном киевским режимом правом берегу Днепра, был полностью уничтожен артиллеристами Вооружённых сил (ВС) России. Об этом 6 февраля рассказал знакомый с ситуацией источник.

Владимир Бондаренко/ТАСС Работа РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО

«Также уничтожены четыре единицы автомобильной техники, потери составили десять погибших военных ВСУ, шесть получили ранения различной степени тяжести», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме этого, источник рассказал, что также российскими войсками был нанесён артиллерийский удар по месту стоянки техники одного из подразделений вооружённых формирований Украины, которая находится на территории промышленной зоны в Херсоне.

При этом он уточнил, что в результате последнего удара ВСУ потеряли пять единиц техники, в том числе реактивные системы залпового огня, а также семь военных убитыми и ещё восемь ранеными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на Украине может привести к началу третьей мировой войны, если Россия не покинет занятые территории.