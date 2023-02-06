Москва, , 11:40 — REGNUM 33-летний фланговый защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «Спорт-Экспресс» 6 февраля рассказал, почему не смог попасть на матчи прошедшего чемпионата мира в Катаре.

Сергей Паршивлюк © Павел Бедняков/РИА Новости

«Пока не уехал в отпуск, смотрел вообще все матчи. И самые главные тоже посмотрел. С ребятами общались, они мне даже билеты сделали на игры Польша — Аргентина и Камерун — Бразилия. Но, к сожалению, не получилось полететь, потому что мне почему-то не одобрили карту болельщика Hayya. Должны были полететь с сыном, которому семь лет, занимается футболом, хотя смотреть его не любит. Ему одобрение пришло, но через два дня после игры, мне же не пришло вообще…» — рассказал Паршивлюк.

Также российский футболист поблагодарил одноклубников, предоставивших ему билеты на матчи мундиаля: «А за то, что Себа (Себастьян Шиманьский) и Муми (Муми Нгамалё) сделали мне билеты, огромное им спасибо!».

Напомним, что победителем чемпионата мира 2022 года стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале турнира команду Франции со счетом 3:3 (4:2).

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