Мелитополь, 6 февраля, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области обнаружили тайник с боеприпасами на заброшенной ферме в Акимовском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Силовые структуры ЛНР/ТАСС Тайник с оружием

Уточняется, что на ферме в селе Новоданиловка найден тайник с боеприпасами.

«Обнаружили два транспортно-пусковых контейнера к противотанковым управляемым ракетам, 17 взрывателей к танковым зарядам, шесть кумулятивных и 17 осколочно-фугасных снарядов, 25 пороховых боевых зарядов, а также пять танковых приборов ночного наблюдения», — уточнили в ГУ МВД по Запорожской области.

Найденные боеприпасы обезвредили, а танковые приборы направили на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области значительная часть тайников с оружием и боеприпасами обнаружена с помощью местных жителей.

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