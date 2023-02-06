Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Под колёса автомобиля, которым управлял голливудский актёр Арнольд Шварценеггер, попала велосипедистка, сообщает 6 февраля TMZ.

FS/globallookpress.com Арнольд Шварценеггер

По данным источников издания, инцидент произошёл в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США): Шварценеггер ехал на небольшой скорости. Внезапно ехавшая не велосипеде девушка повернула налево прямо перед его автомобилем.

Шварценеггер не успел затормозить, и велосипедистка оказалась под колёсами. Пострадавшую доставили в больницу. Травмирована она несильно. Также отмечается, что велосипедистка на момент ДТП находилась в трезвом состоянии.

Актёр после случившегося забрал велосипед девушки, чтобы отдать его в ремонт. По данным источников издания в полиции, он, вероятно, будет признан невиновным, поскольку вряд ли мог избежать столкновения.