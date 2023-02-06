Турция, 6 февраля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовящемся пакете помощи пострадавшей от землетрясения Турции.

Kay Nietfeld/globallookpress.com Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Выражаем полную солидарность с нашим союзником Турцией в связи с этим ужасным землетрясением. Я нахожусь в контакте с президентом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Союзники по НАТО начали мобилизацию поддержки», — написал норвежец на своей странице в социальной сети Twitter.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени на юго-востоке страны. По последним данным, подземные толчки привели к разрушениям более чем в семи крупных городах Турции, 284 человека погибли, 2323 получили ранения.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин выразил Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с последствиями землетрясения.