Лос-Анджелес, США, , 11:25 — REGNUM Американская исполнительница, актриса, продюсер Бейонсе стала обладательницей рекордного числа статуэток премии «Грэмми». Об этом сообщает сайт музыкальной премии.

Американская исполнительница, актриса, продюсер Бейонсе © Recording Academy / Grammys/globallookpress.com

Уточняется, что Бейонсе получила 32 награды. Она победила в номинациях «Лучшая танцевальная/электронная запись» за песню Break My Soul и «Лучшее исполнение в стиле R&B» за трек Plastic Off the Sofa. Бейонсе также стала обладательницей награды за пластинку Renaissance в номинации «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом», а также победила в номинации «Лучшая песня в стиле R&B».

До Бейонсе рекордсменом по числу статуэток «Грэмми» был покойный дирижер Георг Шолти с 31 наградой в различных номинациях.

Напомним, 65-я ежегодная церемония «Грэмми» проходит в Лос-Анджелесе 6 февраля. В номинации «Запись года» победил трэк About Damn Time исполнительницы Лиззо. «Песней года» признана Just Like That 73-летней певицы Бонни Райт. Кроме того, «Альбомом года» стал Harry’s House британского исполнителя Гарри Стайлса, а «Лучшим музыкальным видео» признан клип Тейлор Свифт — All Too Well.