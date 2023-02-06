Глава Минцифры Шадаев заявил о росте стоимости домашнего интернета

Москва, , 11:25 — REGNUM Повышение цены на домашний интернет фиксирует Минцифры, стоимость позволит снизить упрощенный доступ провайдеров в многоквартирные дома. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом заявил глава Минфциры Максут Шадаев.

Максут Шадаев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если ситуацию мы не решим, тарифы будут расти. Надо понимать четко, что это не вопрос бизнеса, это вопрос собственников жильцов, которые будут платить больше за интернет, потому что операторы будут перекладывать те отчисления, которые они платят в управляющую компанию непонятно за какие услуги, будут перекладывать на жителей», — сказал Шадаев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Министерство уже фиксирует негативную динамику.

«Дальше интернет станет дороже, и мы видим уже тенденцию», — заявил глава Минцифры.

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