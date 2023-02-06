Москва, 6 февраля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Повышение цены на домашний интернет фиксирует Минцифры, стоимость позволит снизить упрощённый доступ провайдеров в многоквартирные дома. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Если ситуацию мы не решим, тарифы будут расти. Надо понимать чётко, что это не вопрос бизнеса, это вопрос собственников жильцов, которые будут платить больше за интернет, потому что операторы будут перекладывать те отчисления, которые они платят в управляющую компанию непонятно за какие услуги, будут перекладывать на жителей», — сказал Шадаев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Министерство уже фиксирует негативную динамику.

«Дальше интернет станет дороже, и мы видим уже тенденцию», — заявил глава Минцифры.