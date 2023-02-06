Москва, 6 февраля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с разрушительным землетрясением в Сирийской Арабской Республике. Телеграмма главы государства 6 февраля опубликована на сайте Кремля.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

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«Уважаемый господин президент, хотел бы выразить самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в северных районах Сирии», ― говорится в обращении российского лидера.

Глава государства также заявил о готовности российской стороны «оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия».

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«Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», ― добавил Путин в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение в Турции магнитудой 7,4, произошедшее рано утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш, затронуло северные районы Сирии. В результате подземных толчков в пригороде Латакии, некоторых районах Алеппо, квартале Аль-Арбаин в Хаме, в Дамаске были разрушены здания. Число погибших уже достигло 237 человек. При этом пострадали более 600 человек.