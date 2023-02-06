В Польше не исключили третьей мировой войны из-за конфликта на Украине
Варшава, 6 февраля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что конфликт на Украине может привести к началу третьей мировой войны, если Россия не покинет занятые территории.
Piotr Nowak/globallookpress.com
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
«Конец этой войне наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме», — заявил премьер-министр польского государства в интервью испанской газете Mundo Deportivo 6 февраля.
Стоит отметить, что польский премьер является инициатором создания коалиции по поставкам Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard.
Также Моравецкий критиковал Германию за отказ поставлять Украине свои танки.