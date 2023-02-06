Москва, 6 февраля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Российский телеканала РЕН ТВ в январе 2023 года добился рекордных за всю историю телеизмерений показателей в своей целевой аудитории.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков РЕН ТВ

Канал последовательно наращивал свои показатели с момента его создания. В итоге в январе он добился рекордной доли в 6,8%. Благодаря этому канал уверенно занял II место в своей целевой аудитории «Все 25-54» среди всех федеральных каналов.

Главный драйвер роста популярности РЕН ТВ — это программы собственного производства. При этом новостные и информационно-аналитические программы также получили в минувшем месяце самую высокую долю за всю историю телеизмерений — 8,2% и вошли в топ-3 среди всех федеральных российских каналов.

К наиболее популярным программам телеканала как в будни, так и в выходные относятся собственные программы РЕН ТВ различной жанровой направленности — от актуальных документально-публицистических до научно-популярных и потребительских проектов.

В выходные дни зрители РЕН ТВ смотрят передачи наиболее активно. Телеканал стал в прошлом месяце абсолютным лидером среди конкурентов с долей 7,4% в слоте с 7 до 19 часов в аудитории от 25 до 54 лет в непраздничные выходные.

Программами — фаворитами зрительской аудитории в выходные прошлого месяца оказались «Минтранс» (9,4%), «Военная тайна» (8,8%), «Засекреченные списки» (8,3%), «Совбез» (8,1%), «Документальный спецпроект» (8%), «Самая народная программа» (8%) и «Знаете ли вы, что?» (8,4%). Эти программы ставли лидерами в своих слотах по субботам и воскресным дням.