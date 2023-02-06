И. о. мэра Лисичанска Скорый: Киев изымал и перепродавал квартиры уезжавших в Россию горожан

Лисичанск, ЛНР, , 11:12 — REGNUM Квартиры жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), которые в 2014 году выезжали на территорию России, изымались и перепродавались киевским режимом. Об этом 6 февраля сообщил исполняющий обязанности мэра города Лисичанска ЛНР Андрей Скорый в эфире Первого канала.

Киевский террористический режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«По моим данным, карательные (акции) были в 2014 году: люди, которые выехали (из ЛНР), не могли заплатить за квартиру, их квартиры изымались и продавались», — сказал и. о. мэра Лисичанска.

При этом он уточнил, что украинские власти в тот период отнимали жильё не только у представителей ополчения Донбасса, но и у простых мирных граждан, выезжавших в РФ по идейным соображениям и впоследствии не имеющих возможности вернуться домой и заплатить за жильё, так как в этом случае они сразу были бы арестованы.

«Уже есть несколько обращений по этому поводу. Направляем в суд и будем решать вопрос о возврате имущества нашим горожанам», — пояснил Скорый.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия и США не устраивают встреч по теме спецоперации на Украине.