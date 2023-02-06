Яровая предложила парламентам мира узнать от США о деятельности ДТРА
Яровая предложила парламентам мира узнать от США о биологической деятельности ДТРА в своих странах
Москва, 6 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила обратиться во все парламенты мира с предложением запросить информацию о медико-биологической деятельности ДТРА и других структур Пентагона на территории своих стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
«Чтобы сами парламенты обратились на территории своих государств к ДТРА с запросом о том, какую деятельность ДТРА и аффилированные с Пентагоном структуры под вывеской медико-биологических изысканий осуществляют на территории их суверенных государств», — сказала Яровая на заседании комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.
Это позволит всё тайное сделать явным и соотнести эти тайны с интересами жизни и безопасности граждан этих стран, пока ещё есть возможность и пока не наступили те необратимые последствия, на которые сегодня направлена вся масштабная программа США по созданию военно-биологических лабораторий в мире, отметила парламентарий.
Ранее Яровая предложила пригласить на заседание комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, экс-директора DTRA Кеннета Майерса.