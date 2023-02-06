Москва, 6 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила обратиться во все парламенты мира с предложением запросить информацию о медико-биологической деятельности ДТРА и других структур Пентагона на территории своих стран, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Ирина Яровая

«Чтобы сами парламенты обратились на территории своих государств к ДТРА с запросом о том, какую деятельность ДТРА и аффилированные с Пентагоном структуры под вывеской медико-биологических изысканий осуществляют на территории их суверенных государств», — сказала Яровая на заседании комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.

Это позволит всё тайное сделать явным и соотнести эти тайны с интересами жизни и безопасности граждан этих стран, пока ещё есть возможность и пока не наступили те необратимые последствия, на которые сегодня направлена вся масштабная программа США по созданию военно-биологических лабораторий в мире, отметила парламентарий.

Ранее Яровая предложила пригласить на заседание комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, экс-директора DTRA Кеннета Майерса.