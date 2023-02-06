провинция Кахраманмараш , , 11:01 — REGNUM Произошедшее в понедельник, 6 февраля, землетрясение в провинции Кахраманмараш в Турции никак не повлияло на полеты российских авиакомпаний. Об этом сообщает Росавиация.

Землетрясение в Турции 2023 © Depo Photos/Global Look Press

«Ситуация с землетрясением, произошедшим на юго-востоке Турции, не повлияла на выполнение рейсов российских авиакомпаний. Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно <…>» — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени и привело к обрушениям многих домов и зданий. По последним данным, в результате ЧП погибли 284 человека, еще 2323 человека получили ранения.

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