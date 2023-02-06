Берлин, 6 февраля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина по поводу того, что Москва ответит на угрозы поставляющих киевскому режиму оружие западных стран, вызвало 6 февраля активное обсуждение среди читателей немецкого издания Die Welt.

Chris Emil JanÃŸEn/globallookpress.com Олаф Шольц

Большая часть пользователей из ФРГ согласилась со словами российского лидера на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля о том, что России «снова угрожают немецкими танками».

Как отметил один из читателей, по окончании Второй мировой войны, в которой Красная армия победила нацизм, звучали слова «никогда больше» и потому он против такого решения.

«Это конфликт между двумя постсоветскими государствами, ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам», — написал пользователь.

«НАТО нужно перестать расширяться на восток», — поддержал его еще один читатель.

Третий пользователь выступил с призывом перестать оказывать военную помощь режиму Киева и поддержать разрешение кризиса дипломатическим путём.

«В наших интересах как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией», — добавил четвертый читатель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что положение украинских военных под Кременной (ЛНР) ухудшилось настолько, что солдаты начали самовольно оставлять позиции.