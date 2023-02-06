Минздрав Сирии сообщил о 237 погибших в результате землетрясения

Дамаск, , 11:45 — REGNUM В Сирии, где от землетрясения 6 февраля пострадали провинции Хама, Алеппо и Латакия, погибли 237 человек, пострадали 639, заявили в сирийском минздраве. При этом помощник главы минздрава Сирии Ахмед Думейрия подчеркнул, что число жертв не является окончательным и может увеличиться, так как спасательные работы ещё не завершены.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Нескончаемые потоки людей устремились за помощью к медикам, но в медучреждениях палаты переполнены, а людей приходится размещать прямо в коридорах на полу. Тем временем, даже после окончания землетрясения наиболее поврежденные дома продолжают рушиться. На кадрах из Алеппо видно, как несколько многоэтажных домов сложились прямо на глазах местного населения, улицу плотно заволокло белой пылью. Предварительно установлено, что в Алеппо обрушилось 35 зданий, погибли 30 и ранены более 180 человек.

Сирийцы продолжают разбирать завалы. Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике, сообщили в Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 февраля, землетрясение мощностью 7,4 балла произошло на юго-востоке Турции около границы с Сирией. После этого случились повторные толчки. Они ощущались сразу в нескольких регионах страны: Анкаре, Анталье, Газиантепе и других, а также в Сирии, Ливане, Ираке, Греции, Египте, Армении и на Кипре.

В Сирии от землетрясения пострадали провинции Хама, Алеппо и Латакия. Получил повреждения объект всемирного наследия ООН Цитадель Алеппо.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 284. Ранения получили 2323 человека, сообщил вице-президент страны Фуат Актай. Ущерб от землетрясения в Турции может составлять 15 млрд долларов, посчитали местные агентства по управлению рисками. По их же данным, число жертв, вероятнее всего, исчисляется от 4 тыс. человек до 16 тыс. человек, если считать суммарно с погибшими в Сирии.

Тем временем, о том, что в Турции может случиться мощнейшее землетрясение предупреждали турецкие ученые. По словам профессора Шенгера Джелала, катастрофа в Дюздже, случившаяся в ноябре 2022 года, была первым предупреждающим звонком о том, что скоро случится ещё более мощное сейсмособытие, жертвами которого могут стать до 100 тысяч человек.

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