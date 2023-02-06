Вашингтон, 6 февраля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как экс-голкипер «Нью-Джерси Девилз» Мартин Бродо обращался в НХЛ с жалобой на визор темного цвета россиянина.

Антон Новодережкин/ТАСС Хоккеист Александр Овечкин

«Бродер начал плакаться в лигу: «Я не вижу его глаза». О чем ты говоришь? В лиге мне сказали, что я не могу играть с таким визором. Это вы, вратари, всегда плачетесь», — заявил российский хоккеист в интервью канадскому бывшему вратарю Кевину Уиксу 6 февраля.

Напомним, что в Национальной хоккейной лиге ношение темных визоров было запрещено в 2006 году, спустя один сезон после перехода Овечкина.

В текущем сезоне Александр Овечкин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что канадский хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал обращение «Конгресса украинцев Канады» (организация, признанная в РФ нежелательной) с просьбой не впускать Овечкина в страну.