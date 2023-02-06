Москва, , 10:44 — REGNUM Съёмки продолжения сериала «Склифосовский», которые проходили в Сочи, не обошлись без трудностей для актёра Максима Аверина. Исполнитель главной роли пожаловался на проблемы со здоровьем, пишет «Пятый канал».

Актер Максим Аверин © Владимир Вяткин/РИА Новости

Читайте также: Максим Аверин вернется в новом сезоне сериала «Склифосовский»

«И тепловой удар, который я получил там, и отит, и всё что можно, я собрал. Поэтому, слава богу, выжили», — рассказал артист.

При этом ухудшение самочувствия Аверина не повлияло на съёмки, актёр появился во всех запланированных сценах.

Артист признался, что возникшие трудности воспринимает с иронией. Аверин подчеркнул, что любит свою работу вне зависимости от того, приходится сниматься в театре или кино.

Напомним, сериал под название «Море. Солнце. Склифосовский» стартовало 1 февраля на телеканале «Россия». Картина повествует о врачах, работающих в главном институте скорой помощи. В сериале снимались, в частности, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Константин Юшкевич, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер.