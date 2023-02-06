Москва, 6 февраля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Тела супругов-пенсионеров с признаками насильственной смерти были обнаружены в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«В квартире на Ленинском проспекте обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на телах погибших обнаружены множественные раны, нанесённые холодным оружием, и добавляется, что обращение к правоохранителям поступило от сына погибших супругов.

Кроме этого, отмечается, что мужчина рассказал, что после того, как его родители перестали выходить на связь, он забеспокоился и приехал к ним домой, где нашел супругов-пенсионеров убитыми, а дверь в квартиру — открытой.

При этом добавляется, что по этому факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), ход которого надзорным ведомством взят на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что житель Уфы, предположительно, убивший двух сыновей, не успел расправиться с женой и 10-летней дочерью.