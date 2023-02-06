Москва, 6 февраля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что землетрясение, произошедшее в Турции, ощущалось в Багдаде. Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства написала в телеграм-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Ночью в Багдаде тоже ощущалось землетрясение. Такое бывает в командировках», — сообщила Захарова.

По её словам, в Багдаде ощущалось долгое колебание, которое длилось пару минут, а затем это колебание уже в более лёгкой форме повторилось.

Как сообщало ИА REGNUM, сильное землетрясение магнитудой 7,4 привело к разрушению домов в нескольких регионах Турции.

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