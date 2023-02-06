Москва, 6 февраля 2023, 10:40 — REGNUM Россия и США не устраивают встреч по теме спецоперации на Украине, сообщил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Гавриил Григоров/ТАСС

Замглавы МИД РФ пояснил, что ему неизвестно о якобы визите главы ЦРУ США Уильяма Бернса в Москву.

«У нас сейчас с американцами нет диалога по тематике СВО, Украины, ни по каким линиям», — отметил Сергей Рябков.

По его словам, контакты сохраняются соответственно между представителями МИД и Госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, а также имеют место телефонные звонки на других уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщение о проведённых переговорах главы ЦРУ Уильяма Бёрнса насчёт мирного урегулирования конфликта России и Украины.