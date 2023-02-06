Москва, , 10:40 — REGNUM Россия и США не устраивают встреч по теме спецоперации на Украине, сообщил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Гавриил Григоров/ТАСС

Замглавы МИД РФ пояснил, что ему неизвестно о якобы визите главы ЦРУ США Уильяма Бернса в Москву.

«У нас сейчас с американцами нет диалога по тематике СВО, Украины, ни по каким линиям», — отметил Сергей Рябков.

По его словам, контакты сохраняются соответственно между представителями МИД и Госдепартамента с посольствами США в Москве и России в Вашингтоне, а также имеют место телефонные звонки на других уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг сообщение о проведённых переговорах главы ЦРУ Уильяма Бёрнса насчёт мирного урегулирования конфликта России и Украины.