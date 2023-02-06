Рябков назвал ответственной проводимую Китаем линию в ситуации со своим аэростатом

Москва, , 10:33 — REGNUM Россия считает, что в ситуации с обнаруженным в воздушном пространстве США китайским аэростатом власти КНР проводят максимально ответственную линию. Об этом 6 февраля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL/ТАСС

«Я уверен, что наши китайские коллеги проводят максимально ответственную линию и настроены, как и по многим другим вопросам, мы это видим, всегда на диалог, обмен мнениями», — приводит его слова РИА Новости.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что вопрос о том, как поведёт себя в этой ситуации Вашингтон, продолжает оставаться открытым и Россия будет следить за этой ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что он обсуждал с новым американским послом в Москве Линн Трейси ситуацию с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).