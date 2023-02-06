Москва, , 10:28 — REGNUM Сейсмическая активность, зарегистрированная 6 февраля в Сирийской Арабской Республике, не сказалась на боеготовности российской авиационной базы Хмеймим. Об этом 6 февраля заявили в Министерстве обороны России.

Бомбардировщики Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим в Сирии © Министерство обороны РФ/РИА Новости

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«Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

В министерстве подчеркнули, что дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению.

«Разрушений и повреждений на российских военных объектах нет», ― указали в Минобороны России.

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