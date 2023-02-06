Анкара, , 10:27 — REGNUM Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 284, сообщил 6 февраля журналистам турецкий вице-президент Фуат Октай. Травмы получили 2323 человека.

Землетрясение в Турции 06.02.2023 © Depo Photos/Global Look Press

По данным Октая, больше всего погибших в провинции Кахраманмараш — эпицентре землетрясения. В этом регионе погибли 70 человек, повреждены и разрушены 300 зданий.

В провинции Шанлыурфа, отмечает Октай, зарегистрировано больше всего тех, кто получил ранения — на данный момент около 600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4.

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