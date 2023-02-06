Комиссар НХЛ Беттмэн: слова Гашека о российских хоккеистах вряд ли отражают позицию властей Чехии

Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Заявления чемпиона Олимпиады в составе сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека по поводу позиции североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в отношении российских игроков прокомментировал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Его слова 6 февраля приводит Ilta-Sanomat.

Доминик Гашек © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Как отметил Беттмэн, чешский игрок на протяжении 2022 года активно высказывал критику по этому вопросу.

«Он имеет право на своё мнение, но я не думаю, что оно отражает позицию чешского народа или властей страны. И, кстати, я с ним не согласен», — сказал комиссар НХЛ.

Отметим, ранее Гашек высказал резкую критику по поводу участия российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ, назвав это рекламой спецоперации Вооружённых сил России на Украине.