Комитет Госдумы по экономполитике планирует не запрещать латиницу в рекламе

Москва, , 10:20 — REGNUM Законопроект, устанавливающий запрет на использование в рекламе алфавитов не на графической основе кириллицы, комитет Госдумы по экономполитике склонен не поддержать, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект внесли в Госдуму сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. Поправки предлагается внести в закон «О рекламе», документ предлагает установить запрет на использование в рекламе «алфавитов не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию».

Комитет Госдумы по экономполитике полагает, что дополнительное регулирование избыточно. Там обратили внимание на то, что в настоящее время в сфере рекламы и так используется обязательный подстрочный перевод на государственный язык, за исключением случаев использования фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.

Кроме того, законопроект не учитывает сферы деятельности, в которых использование латиницы в целях рекламы не оказывает негативного воздействия на сохранение литературного русского языка, а именно: указание в рекламе на сайты в сети Интернет; использование профессиональных терминов и общеупотребимых слов, которые прямо не имеют аналогов в русском языке или прямой перевод которых затруднен; использование иностранных алфавитов с подстрочным переводом на русский язык; использование рекламы в местах проведения выставок, семинаров, конференций, предназначенных для специалистов в конкретной области, отмечается в проекте заключения комитета Госдумы на законопроект.

Кроме того, указали депутаты, запрет на использование иностранных профессиональных терминов в рекламе создает угрозу отставания или потери значительного числа российских специалистов из-за ограничения рекламы по их обучению. Так, например, школы обучения языкам программирования (названия которых указываются на латинице) не смогут указывать, каким именно языкам программирования предполагается обучать российских ИТ-специалистов, которые необходимы России.

В комитете также обратили внимание на то, что в стране существует огромное количество сайтов в интернете, не имеющих доменное имя на основе кириллицы в «. рф», а использующих латинские «.ru», и запрет на указание страниц в сети Интернет с таким наименованием делает невозможным рекламу многих российских компаний, деятельность которых ведется через интернет.

Изменения могут негативно отразиться и на сфере туризма.

«Наша страна обладает богатейшей культурой и природой и открыта для дружественных нам государств, поэтому при проведении рекламных мероприятий использование иностранных слов с обязательным переводом на русский язык необходимо, в том числе в целях оказания гостеприимства российских компаний из сферы услуг и туризма. (Примеры: рекламы российских отелей в аэропортах, реклама достопримечательностей России, которая делается на иностранных языках с указанием перевода)», — говорится в проекте заключения на законопроект (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о статусе русского языка и соблюдении норм литературного русского языка. Предполагалось, что законопроект будет доработан ко второму чтению. В частности, анонсировались поправки в закон «О рекламе» и закон «О СМИ», призванные запретить рекламу с использованием в том числе латиницы.

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