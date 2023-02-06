Берлин, 6 февраля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Политику вооружения Киева немецкими танками пора прекратить, Россия не угрожает ни Германии, ни какой-либо из стран НАТО. Такое мнение высказывают читатели Die Welt.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/globallookpress.com Олаф Шольц

После слов российского президента Владимира Путина о том, что России «снова угрожают немецкими танками», один из читателей напомнил о том, что после Второй мировой войны, когда русские победили нацистов, произносились слова «никогда больше».

Теперь же немецкие танки снова двинутся на восток, отмечает читатель, выражая свой протест против этого. «Это конфликт между двумя постсоветскими государствами, ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам», — пишет он.

Ещё один читатель немецкого издания заявил, что Киев больше не должен получать от Берлина какую-либо военную помощь, если ему и нужно помогать, то дипломатически. Также читатели призывают германские власти вернуться, и побыстрее, «к нормальным отношениям с Россией».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин на посвящённой Сталинградской битве церемонии констатировал, что России снова угрожают немецкими танками. Это заявление сделано в ответ на решение германского канцлера Олафа Шольца передать ВСУ танки Leopard.