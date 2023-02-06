Анкара, , 10:14 — REGNUM На данный момент неизвестно, были ли граждане России среди пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции. Посольство России в Анкаре пока таких данных не получало. Об этом 6 февраля сообщили в дипмиссии.

Землетрясение в Турции 06.02.2023 © Depo Photos/Global Look Press

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«Данные о том, что российские граждане пострадали, к настоящему моменту в посольство не поступали», ― отметили в беседе с РИА Новости в диппредставительстве.

Генконсульство РФ в Стамбуле также сообщило, что не получало обращений от российских граждан в связи с землетрясением.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,4 на глубине 7 км произошло в Турции 04:17 6 февраля. Эпицентром землетрясения стал район Пазарчик в Кахраманмараше. Последствия толчков ощущались в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе, Диярбакыре, Кахраманмараше и Малатье.

В результате сейсмической активности погибли 76 человек, ещё 440 человек получили ранения, разрушено множество домов и зданий.