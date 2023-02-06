Москва, 6 февраля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Ситуацию с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) обсуждал с новым американским послом в Москве Линн Трейси заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он заявил об этом 6 февраля, его слова приводит ТАСС.

Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

«Мы не излагаем содержимое закрытых контактов. Могу добавить к тому краткому сообщению для СМИ, которое было опубликовано по итогам встречи с послом Трейси, что темой обсуждения в ходе нашей встречи был ДСНВ», — сказал замглавы МИД РФ.

Также он напомнил, что затем американская сторона заявила о своих претензиях к России в этом вопросе, что для Москвы не стало неожиданностью.

При этом Рябков указал, что в сложившейся ситуации власти США, по его мнению, своими обвинениями российской стороны в якобы нарушении положений ДСНВ занимаются перекладыванием с больной головы на здоровую.

«Но мы от договора не отказываемся, мы ему привержены. Мы полностью соблюдаем центральные положения по численным лимитам на носители и боезаряды. Всегда это делали и будем продолжать делать дальше», — подчеркнул российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в посольстве России в США назвали вопиющим прецедентом решение передать Украине активы, конфискованные у российского предпринимателя Константина Малофеева.