провинция Кахраманмараш , , 09:52 — REGNUM Среди пострадавших от землетрясения в Турции нет российских организованных туристов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Землетрясение в Турции © Depo Photos/globallookpress.com

«Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от неё. В этих регионах российских организованных туристов нет», — цитирует Ломидзе ТАСС 6 февраля.

Майя Ломидзе добавила, что произошедшее никак не повлияет на спрос среди российских граждан на туристические поездки в Турцию.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 в провинциях Турции произошло в 04:17 по местному времени и привело к разрушениям зданий в нескольких городах.

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