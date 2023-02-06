АТОР: среди пострадавших в Турции нет организованных туристов из России
Турция, 6 февраля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Среди пострадавших от землетрясения в Турции нет российских организованных туристов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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Землетрясение в Турции
«Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от неё. В этих регионах российских организованных туристов нет», — цитирует Ломидзе ТАСС 6 февраля.
Майя Ломидзе добавила, что произошедшее никак не повлияет на спрос среди российских граждан на туристические поездки в Турцию.
Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 в провинциях Турции произошло в 04:17 по местному времени и привело к разрушениям зданий в нескольких городах.