Турция, 6 февраля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Среди пострадавших от землетрясения в Турции нет российских организованных туристов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Depo Photos/globallookpress.com Землетрясение в Турции

«Землетрясение произошло не в туристической зоне, далеко от неё. В этих регионах российских организованных туристов нет», — цитирует Ломидзе ТАСС 6 февраля.

Майя Ломидзе добавила, что произошедшее никак не повлияет на спрос среди российских граждан на туристические поездки в Турцию.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 в провинциях Турции произошло в 04:17 по местному времени и привело к разрушениям зданий в нескольких городах.