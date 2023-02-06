Киев, 6 февраля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Законопроекты о продлении сроков действия на Украине военного положения и всеобщей мобилизации внёс 6 февраля на рассмотрение в украинский парламент президент страны Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Документ зарегистрирован на сайте Верховной рады.

Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения — пока до 19 февраля 2023 года. Также на Украине объявлена всеобщая мобилизация.