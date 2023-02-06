Кременная, ЛНР, , 10:45 — REGNUM Положение украинских военных под Кременной (ЛНР) ухудшилось настолько, что солдаты начали самовольно оставлять позиции. О дезертирстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил 6 февраля в своём телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, даже националистические подразделения, отправленные для сдерживания собственных войск, не смогут справиться с потоком дезертиров в этой местности.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По данным российской разведки, на кременском направлении отмечен «низкий уровень морально-психологического состояния». О том же самом говорит и советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Он пояснил, что, когда бойцы из десантно-штурмового полка захватили блокпост под Кременной, пленив несколько человек, один из тех, с которым ему удалось пообщаться, находился в состоянии наркотического опьянения.

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Напомним, в районе Кременной ВС РФ освобождают ключевые позиции. Для сдерживания войск командование ВСУ отдаёт приказы о ликвидации собственных бойцов. На днях ВСУ ударили артиллерией по своим же солдатам, решившимся сдаться в плен. В какой-то момент после непродолжительного огневого контакта представители ВСУ вывесили белую ткань на взводном опорном пункте. Одновременно с этим на открытых радиочастотах последовало сообщение о том, что 12 человек готовы стать военнопленными. Когда ВС РФ прекратили огонь, украинская артиллерия расстреляла опорный пункт. К расстрелу своих присоединились и обычные стрелки.

Если наступление ВС РФ на Северск (в 40 км от Кременной) состоится, то для защиты города ВСУ придётся отводить порядка четырёх-пяти бригад от Кременной, что может поставить крест на попытках наступления украинской армии на этом участке, считает журналист Юрий Подоляка.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 348 дней. О дезертирстве бойцов ВСУ с позиций в районе Кременной, где сейчас ведут наступление российские войска, известил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.