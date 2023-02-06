Донецк, 6 февраля, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Киевский район Донецка и Горловка были обстреляны вооружёнными формированиями Украины в ночь на 6 февраля. Об этом 6 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 01:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 06:50 украинские войска выпустили два снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Горловке в Донецкой Народной Республике снаряды ВСУ прилетели в здание общежития.