На севере Сирии количество погибших в результате землетрясения превысило 200

Дамаск, , 09:29 — REGNUM Количество погибших в Сирии в результате произошедшего в ночь на 6 февраля землетрясения в Турции, затронувшего также северные сирийские территории, увеличилось до 237. Об этом 6 февраля сообщает канал Al Ekhbariya со ссылкой на данные минздрава Сирийской Арабской Республики.

Землетрясение (c) РИА Новости

Указывается, что количество пострадавших в результате подземных толчков выросло до 600.

При этом помощник главы минздрава Сирии Ахмед Думейрия подчеркнул, что число жертв землетрясения не является окончательным и может увеличиться, так как спасательные работы ещё не завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экстренное совещание правительства Сирии для обсуждения последствий произошедшего в ночь на 6 февраля землетрясения в Турции, также коснувшегося сирийской территории, созвал президент Сирийкой Арабской Республики Башар Асад.