Турция, 6 февраля, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Губернатор провинции Кахраманмараш Омер Фарук Джошкун заявил, что региону нанесен очень серьезный ущерб в результате произошедшего в понедельник, 6 февраля, землетрясения на юго-востоке Турции.

Depo Photos/globallookpress.com Землетрясение в Турции

«На данный момент мы не можем назвать точное число жертв и пострадавших. Ущерб очень серьезный», — сказал губернатор в эфире телеканала TRT.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 с эпицентром на глубине 7 км в районе Пазарджик произошло в 04:17. Отмечается, что последствия толчков ощущались в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе, Диярбакыре, Кахраманмараше и Малатье.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Турции привело к разрушению множества домов и зданий.