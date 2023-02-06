Антакья, , 09:28 — REGNUM Взрыв прогремел на газопроводе в провинции Хатай на юге Турции, сообщает 6 февраля İhlas.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что взрыв стал следствием землетрясения. В двух местах газопровода на расстоянии три километра вспыхнул пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 76 человек, травмы получили порядка 440 человек.

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