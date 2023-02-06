Президент Сирии созвал экстренное совещание правительства для обсуждения последствий землетрясения

Дамаск, , 09:20 — REGNUM Экстренное совещание правительства Сирии для обсуждения последствий произошедшего в ночь на 6 февраля землетрясения в Турции, также коснувшегося сирийской территории, созвал президент Сирийкой Арабской Республики Башар Асад. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба канцелярии сирийского лидера.

Президент Сирии Башар Асад © Михаил Климентьев/ТАСС

«Президент Башар Асад возглавляет экстренное совещание совета министров по обсуждению ущерба от землетрясения, которое ударило по стране, и необходимых мер», — говорится в сообщении.

При этом, по информации сирийского минздрава, на данный момент число погибших в стране в результате подземных толчков возросло до 111, ещё 516 человек пострадали при землетрясении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате сильного землетрясения магнитудой 7,4 в нескольких регионах Турции обрушились дома.